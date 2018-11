© Copyright : DR

La stratégie de digitalisation et d’automatisation du péage sur le réseau autoroutier commence à porter ses fruits. La part des paiements en espèce a reculé d’environ 8% à fin 2017.

2,8 milliards de dirhams. C’est le montant (hors taxes) généré par les péages d’autoroutes en 2017 contre 2,5 milliards de dirhams en 2016. Autoroutes du Maroc (ADM), qui vient de publier son rapport annuel, précise que ce chiffre correspond à une circulation moyenne journalière de 22,4 millions de véhicules/kilomètre (unité de mesure du mouvement d’un véhicule automobile sur un kilomètre), soit une progression de 5% par rapport à 2016.

Les chiffres d’ADM font état d’une hausse du trafic des véhicules légers (+7,2%) et des poids lourds (+7,3%) qui représentent respectivement 78,2% et 21,8% du volume total de recettes. La ventilation des recettes par moyen de paiement laisse constater une prédominance du paiement en espèces (63,5%), quoiqu’en recul de 7,8% par rapport à 2016, en lien avec le chantier d’automatisation et de digitalisation lancé par la société ADM.