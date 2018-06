© Copyright : DR

L’Association des femmes chefs d’entreprises a tenu, ce mardi 5 juin à Casablanca, son assemblée générale élective.

L’AFEM vient d’élire sa nouvelle présidente. Deux candidates étaient en lice pour succéder à Laila Miyara, à savoir Leila El Andaloussi (Experte comptable et commissaire aux comptes) et Aïcha Laasri Amrani (fondatrice de la société de courtage Sadas Assurances). Et c'est cette dernière qui l'a emporté par 133 voix contre 75 pour sa rivale.

Après le discours-bilan de la présidente sortante, chacune des deux candidates avait quelques minutes pour présenter son plan d’action pour le mandat 2018-2011 et tenter de rallier les voix encore hésitantes.

Développement suivra.