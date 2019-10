© Copyright : DR

Inwi a reçu aujourd’hui à Paris le prix «Africa Gaming Award» attribué lors de la «Paris Games Week». Cette distinction souligne le rôle précurseur et catalyseur de l’opérateur digital global pour le développement du gaming au Maroc et en Afrique.

«Cette consécration vient reconnaître et prouver tout l’engagement et la performance de inwi pour le développement du gaming, aussi bien au Maroc qu’en Afrique», a affirmé Nadia Fassi-Fehri, PDG de inwi. «Les réalisations accomplies par inwi dans ce secteur favorisent incontestablement l’émergence d’un écosystème innovant et dynamique qui va permettre à notre pays de mieux se positionner au sein d’une industrie d’un genre nouveau mais dont l’essor mondial est considérable», a-t-elle ajouté.

Grand-messe du gaming au niveau international, la «Paris Games Week» a accueilli en 2018 plus 315.000 visiteurs. Le salon est désormais classé dans le Top 3 mondial des salons dédiés à l’industrie des jeux vidéo. La distinction de Inwi lui vaut donc une reconnaissance internationale dans un secteur de pointe.

«En tant qu’acteur de renommée mondiale sur le esport et le gaming, nous voyons au Maroc et sur le continent africain un grand potentiel pour ce secteur. L’engagement de inwi aux côtés des gamers et des développeurs marocains et africains va dans le sens de notre propre vision pour catalyser cette nouvelle industrie au niveau mondial», souligne Ivan Nayfeld, co-fondateur & CEO Webedia Africa, co-organisateur de la « Paris Games week ».

Pour sa part, Brahim Amdouy, manager des contenus chez inwi, précise: «depuis 2012, Inwi est engagé aux côtés des Gamers, développeurs de jeux vidéo, start-ups et entrepreneurs spécialisés qui font désormais partie de notre écosystème naturel. J’ajoute qu’à ce jour inwi demeure le seul opérateur marocain à disposer d’une plateforme entièrement dédiée aux jeux en ligne avec un ancrage dans le E-sport mais aussi dans les jeux mobiles et dans l’essor des jeux 100% marocains».

L’année dernière, inwi avait franchi un nouveau cap en inaugurant à Casablanca, en partenariat avec Moroccan Gaming Evolution (MGE), le plus grand centre dédié aux jeux vidéo en Afrique. Cet espace est conçu par et pour les gamers. Il est équipé d’installations modernes (80 machines ultra-performantes) mais aussi d’une infrastructure réseau de pointe et aussi d’espaces qui offrent un confort de jeu inégalé. L’objectif d’un tel centre est de favoriser l’émergence de talents d’envergure internationale dans le domaine du Gaming.

Simultanément, Inwi avait déjà lancé la 3ème saison de la «Inwi e-league», première ligue professionnelle entièrement dédiée à l’e-sport, ainsi qu’une plateforme incontournable qui permet aux meilleurs joueurs nationaux de se confronter et de se qualifier afin de représenter le Maroc aux championnats mondiaux. La inwi e-league est également reconnue mondialement comme la seule ligue de jeux vidéo au Maroc qui permet de se qualifier à l’ESWC. Cet événement international emblématique qui contribue au développement des sports électroniques et invente chaque année les nouvelles formes de son expression.

Pour rappel, l’ESWC et inwi avaient annoncé, en 2018, la naissance de l’ESWC AFRICA by inwi, une première pour l’eSport africain qui a vu la participation des meilleures équipes dans un tournoi aux standards internationaux!