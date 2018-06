© Copyright : DR

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) vient de dévoiler son nouveau service de paiement mobile Beztam-E. La souscription à Beztam-E sera gratuite. Idem pour le transfert d’argent entre les clients du GCAM.

Beztam-E, c’est le nom donné à la nouvelle solution de paiement du Crédit Agricole du Maroc. «Nous avons choisi un nom inspiré du dialecte marocain (ndlr, le mot Beztam veut dire portefeuille) en lui ajoutant une touche digitale, soit la lettre E à la fin», explique Abdelmounaim Dinia, directeur général adjoint du domaine support au sein du GCAM. Ce dernier s’exprimait lors d’un point de presse organisé ce lundi à Casablanca. Le GCAM affiche ainsi ses ambitions sur le marché porteur du m-paiement: les paiements mobiles peuvent atteindre 400 milliards de dirhams par an, selon les dernières estimations.



Adossé à un compte bancaire ou à une carte prépayée, le porte-monnaie électronique Beztam-E permet de réaliser des opérations de transfert et de collecte d’argent entre particuliers. Idem pour le paiement des professionnels, commerçants, des recharges téléphoniques, des créances publiques, etc. Elle permet également d’effectuer des retraits sans cartes au niveau des GAB du CAM.



Destinée non seulement aux clients du GCAM, Beztam-e s’adresse également aux clients non bancarisés en leur offrant la possibilité d’accomplir leurs transactions grâce à une carte prépayée CAM.



Beztam-E permet également aux détaillants de régler leurs grossistes en toute sécurité. Last but not least, Beztam-E peut également servir pour la distribution des aides de l’Etat au profit du monde agricole. L’agriculteur n’aura ainsi plus besoin de se déplacer en agence pour bénéficier de sa subvention.



S’agissant de la tarification, le GCAM va dans un premier temps proposer gracieusement la souscription à la solution ainsi que les opérations de transfert d’argent inter-CAM. La tarification de l’interopérabilité avec les autres banques de la place n’a pas encore été arrêtée. Les discussions se poursuivent entre l’ensemble des acteurs de l’écosystème du m-paiement au Maroc (banques, opérateurs télécoms, CMI, etc. «Le GPBM a fait des propositions, mais rien n’est encore décidé. L’enjeu est d’arriver à proposer aux clients des coûts assez réduits en comparaison avec les frais d’interopérabilité de la monétique», souligne Abdelmounaim Dinia.

La solution Beztam-E est disponible en langue arabe et française. Elle est téléchargeable sur App Store, PlayStore ainsi qu’au niveau des différents points de vente du GCAM pour ceux qui souhaitent une assistance sur mesure quant à l’installation de l’application et à son utilisation.



Beztam-E vient donc enrichir l’offre digitale du groupe CAM. Lors du point de presse de ce lundi, le management de la banque s’est longuement arrêté sur les réalisations et ambitions du GCAM dans le domaine du digital, notamment la «Smart Agence», un concept d’agence 100% digitale, et dont le nombre va atteindre 14 d’ici à fin 2018. C’est le cas également de la banque en ligne ou encore le «relais digital», doté d’un espace dédié à l’automate. Le GCAM compte s’équiper d’un total de 20 relais digitaux d’ici la fin de l’année.