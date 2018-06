© Copyright : DR

Les clients utilisateurs de la technologie mobile peuvent gagner un bon d’achat de 2.000 dirhams durant la période allant du 17 mai au 16 juin.

Attijariwafa bank organise une tombola pour ses clients qui utilisent la technologie mobile et paient leurs factures sur leurs espaces connectés, Attijarinet et Attijari Mobile. Et ce, durant tout le mois de ramadan (du 17 mai au 16 juin 2018).

Chaque jour, un nouveau client gagne un bon d’achat d’une valeur de 2.000 dirhams. Pour participer à cette tombola, il suffit de payer une facture d’eau, d’électricité, de téléphone ou toute autre facture sur Attijarinet ou Attijari Mobile. Attijariwafa bank procèdera ensuite au tirage au sort en présence d’un notaire pour désigner les 30 heureux gagnants.

L’application Attijari Mobile permet aujourd’hui aux clients de la banque de régler des factures de téléphone, d'internet, d’eau et d’électricité, de payer les impôts et taxes, de recharger les téléphones mobiles et les tags d’autoroute Jawaz. Les clients d’Attijariwafa bank peuvent facilement enregistrer leurs factures sur l’application Attijari Mobile et recevoir une notification à chaque fois qu’une nouvelle facture est en instance de paiement.

Attijariwafa bank continue également de développer des partenariats avec les plus grands facturiers du pays afin d’étoffer l’offre de paiement de factures. La banque met à la disposition de ses clients un lien (Attijarieasy.com) pour découvrir tous les services proposés en ligne.