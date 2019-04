Oxford Business Group: nouvelle équipe dirigeante au Maroc

Oumnia Boualam et François Farne viennent d’être nommés respectivement directeur général et directeur éditorial du cabinet d’intelligence économique et de conseil, Oxford Business Group.

Nommée à la direction générale, Oumnia Boualam est diplômée en économie de l’Université d’Édimbourg. Elle est spécialisée dans l’étude des pays émergents. Depuis sept ans avec OBG, elle a effectué des travaux principalement en Afrique, notamment en Algérie, en Côte d'Ivoire et en Égypte. Après 12 années à l’étranger, elle rentre dans son pays natal pour diriger l'équipe d'OBG à Casablanca. Oxford Business Group: les chefs d'entreprises optimistes sur les perspectives économiques au Maroc De son côté, le directeur éditorial, François Farne possède une maitrise en management en commerce international et marketing interculturel. Il a supervisé la mise en œuvre de rapports économiques dans plusieurs pays tels le Ghana, la Guinée, la Zambie et l’Irak avant de rejoindre OBG où il a occupé des postes en Arabie Saoudite, au Koweït et en Tunisie avant d’être nommé au Maroc. Ces nominations, indique le cabinet, dans un communiqué, insuffleront un nouveau dynamisme au sein d'OBG au Maroc.

Par Ayoub Khattabi