Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale.

Mohamed Sajid, ministre du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie sociale n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des professionnels du tourisme de Ouarzazate. Ces derniers sont insatisfaits et lui font part de leur déception dans une lettre. Les détails.

Les professionnels du tourisme à Ouarzazate sont mécontents. Rahou Belghazi, président du Conseil provincial du tourisme (CPT) de la ville, vient d’adresser une lettre au ministre Mohamed Sajid pour lui faire part de leur insatisfaction et de leur déception.

Pour eux, la région souffre d'enclavement sur le plan aérien et la lettre dénonce cette situation. «Nous tenons à exprimer notre réelle insatisfaction quant à la nouvelle grille des vols aériens de la desserte de Ouarzazate récemment reprogrammée en date du 12 février 2018. A notre grand regret, et ce par comparaison à l’ancienne programmation, triste à nous de constater non seulement un recul de certains vols, mais aussi la suppression de certains créneaux horaires», peut-on lire dans ce courrier dont le360 détient copie.

Le responsable au CPT de Ouarzazate fait également état du non-respect des promesses formulées par Mohamed Sajid durant le séminaire sur la «relance de Ouarzazate», le 4 novembre 2017. «Nous constatons que les promesses exprimées durant cette manifestation n'ont non seulement pas été tenues, mais pis encore: cette nouvelle programmation contenue dans la convention -signée récemment à Errachidia- condamne malencontreusement tous les espoirs des professionnels des secteurs du tourisme et du cinéma», poursuit-il.

Selon les professionnels du tourisme de Ouarzazate, le manque de promotion régulier de l'Office national du tourisme et la faiblesse de la desserte aérienne de Ouarzazate ont favorisé la fermeture de plusieurs hôtels et le licenciement de nombreux employés.

Concernant la grille horaire des vols, le CPT regrette une programmation très tardive au départ de Casablanca, à 23h50 et parfois même avec des retards portant ces départs à 2h du matin.

Autre problème soulevé par le Conseil provincial du tourisme: «contrairement aux effets d’annonce qui parlent de vols quotidiens, il y a une absence des vols, les mardis et les mercredis». Enfin, le CPT constate amèrement qu’il n’y a qu’un seul vol au départ de Paris au lieu de 4 comme souhaité, aucun vol depuis Londres, Lyon et Madrid qui sont pourtant des marchés porteurs pour Ouarzazate et le sud du Maroc.

«Les compagnies Low Cost, Ryanair et Easyjet ne semblent pas être encouragées par le ministère du Tourisme pour promouvoir des lignes sur Ouarzazate, dont la capacité hôtelière qui dépasse 5.000 lits est plus importante que celles de Fès, Rabat ou Tétouan», ajoute Rahou Belghazi.

Pour conclure, Rahou Belghazi exige du ministre Mohamed Sajid qu'il reconsidère la programmation des vols intérieurs et accorder en urgence aux professionnels du tourisme une réunion avec la Royal Air Maroc et l’ONMT.

Contactés par le360, le ministre Mohamed Sajid et sa secrétaire d’Etat Lamia Boutaleb sont tous les deux restés injoignables.