Kiosque360. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) vient de rendre public un rapport où elle se dit pessimiste quant à l'évolution de la demande de pétrole fin 2019 et en 2020. Une aubaine pour les pays importateurs comme le Maroc?

Voilà un rapport qui ne devrait pas arranger les affaires des équipes du ministère de l’Economie et des finances en charge d’établir les hypothèses du prochain projet de loi de finances, vu qu’il rend la prédiction du niveau du prix du baril de pétrole encore plus difficile. En fin de semaine dernière, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a publié son rapport mensuel où elle se dit s'attendre à une réduction de la demande pétrolière pour le reste de l'année 2019.



L’Usine Nouvelle revient dans son édition en ligne sur les principales conclusions de ce rapport et, d’emblée, parle d’un manque d’optimisme de la part de l’OPEP. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole met, en effet, en avant un ralentissement de la croissance mondiale et les défis qui l'attendent en 2020, semblant ainsi plaider pour le maintien de l'accord d'encadrement de la production de ses pays membres Cet encadrement, dont le but principal est d’éviter que les marchés ne soient alimentés à l’excès par l’or noir, provoquant ainsi une chute drastique des cours, vient d’être reconduit jusqu’en mars 2020 «pour éviter une accumulation des stocks préjudiciable aux prix», explique le média français.



Dans ce contexte, le document de l’OPEP annonce une réduction de la prévision de croissance de la demande pétrolière de 40 000 barils par jour (bpj) pour 2019. Pour 2020, les risques que le marché soit excédentaire sont bien réels. "Tandis que les perspectives des fondamentaux du marché semblent quelque peu baissières pour le restant de l'année, compte tenu d'une croissance économique qui fléchit, des problèmes commerciaux du moment et du ralentissement de la croissance de la demande pétrolière, il demeure primordial de surveiller de près l'équilibre de l'offre et de la demande et d'assurer la stabilité du marché dans les mois qui viennent", écrit l'Opep dans son rapport relayé par l’Usine Nouvelle.



La même source précise que la politique de l'OPEP, qui consiste à soutenir les cours en réduisant la production, est une sorte de cadeau offert aux industriels du pétrole de schistes aux Etats-Unis dont la production se retrouve stimulée. Du coup, cela est également de nature à réduire la demande adressée aux producteurs de l’OPEP, ce qui rend les tentatives de régulation du marché par celle-ci compliquée.