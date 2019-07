© Copyright : DR

Kiosque360. Les détails du nouveau contrat-programme de l’ONEE sont désormais connus. Plusieurs investissements seront réalisés par l’office dans le cadre de la poursuite de l’amélioration de sa situation. Mais les citoyens seront-ils mis à contribution pour financer ce nouveau contrat-programme?

Les contours du nouveau contrat-programme de l’ONEE sont désormais connus, rapporte La Vie Eco dans sa publication en kiosque ce vendredi. La préoccupation du journal est notamment de savoir si les tarifs seront augmentés afin de financer partiellement ce contrat-programme, qui sera acté avant la fin de cette année. Mais aucune partie prenante ne veut répondre à cette question, fait remarquer le journal, rappelant que le précédent accord (2014-2017), qui a permis à l’office d’améliorer sa situation, a été axé sur une augmentation des tarifs d’eau et d’électricité, à l’exception des tranches sociales.

Toutefois, on apprend que les tarifs ne subiront pas d’augmentation. «Concernant l’eau, il pourrait y avoir quelques modifications dans la tarification, mais je rappelle que seule la version finale du contrat-programme tranchera», indique une source citée par l’hebdomadaire, qui rappelle que le conseil d’administration de l’ONEE a récemment validé le plan d’équipement pour la période 2019-2023.

Notons que ce plan prévoit un investissement de 51,6 milliards de DH et qu’une part de 26,1 milliards ira au secteur électrique. Dans les détails, il est prévu de réaliser plusieurs projets d’une capacité de additionnelle de 4262 MW dont 4240 à base d’énergies renouvelables.

La Vie Eco précise que pour le secteur Eau, le budget arrêté s’élève à 25,5 milliards de DH dont 15,2 milliards de DH dédiés à la pérennisation et au renforcement de l’alimentation en eau potable urbaine. Notons aussi que la production sera augmentée de 12,4 m3/s et 3400 km de conduite seront posés.

La Vie Eco rappelle que le nouveau contrat-programme est axé sur 6 principes directeurs parmi lesquels la réalisation de l’équilibre économique et financier et le développement du business model de l’office, notamment par le renforcement des capitaux propres de l’office, la rationalisation des investissements et l’optimisation des charges, la mise en place d’une salle des marchés et la diversification des sources de financement. Un autre principe directeur touche le renforcement de la gouvernance à travers la mise en œuvre effective du regroupement.