L’Office national des aéroports (ONDA) a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards de dirhams, en augmentation de 10% par rapport à 2016, et se félicite notamment de «la forte hausse» du nombre des passagers ayant transité par les différents terminaux du royaume.

Ces chiffres ont été rendus publics suite à la tenue, jeudi dernier, du Conseil d’administration de l’ONDA. Celui-ci s’est réuni, en session ordinaire, sous la présidence de Mohammed Sajid, ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, afin d’examiner l’exécution du budget 2017, d'approuver le projet du budget 2018 et de statuer sur les questions inscrites à son ordre du jour.

Cette réunion a démarré par une rétrospective des moments forts de l’année 2017, comme l’inauguration par le roi Mohammed VI du nouveau terminal de l’aéroport Fès Saiss, en mai dernier. Puis, le directeur général de l’ONDA a présenté en détail le bilan estimatif de l’année 2017 et le projet du budget 2018.

Avec plus de 20 millions de passagers, le trafic aérien a affiché une forte hausse de +11,63% par rapport à l’année 2016, avec une progression du trafic domestique de +11,23%. Le trafic international a, quant à lui, connu une progression de +11,67% avec une augmentation significative du trafic avec l’Europe (+12,17%), précise un communiqué de l'ONDA.

Les redevances aéronautiques ont enregistré une hausse de 8,4% en s’établissant à 2,98 milliards de dirhams, sous l’effet combiné de la croissance du trafic passagers (+11,63%), du survol (+7,3%) et du nombre de mouvements (+8,32%).

D’importants investissements en vue

Les redevances extra-aéronautiques ont atteint 752,44 millions de dirhams avec une évolution de +18,6% par rapport à l’année 2016. Cette évolution s’explique principalement par la croissance des redevances commerciales (+23,6%) et domaniales (+11,8%) enregistrées à travers les principaux aéroports du Royaume.

Selon la même source, le budget 2018 a été élaboré conformément à la stratégie nationale de développement aéroportuaire et aux orientations de la circulaire du Chef de gouvernement, relative à la note d'orientation du projet de Loi de finances 2018. Il prévoit un chiffre d’affaires de 4,05 milliards de dirhams, basé sur des hypothèses de croissance soutenue du trafic passagers (7%), des mouvements d’avion (6%), du survol (7%) et du fret aérien (10%).

Ce budget s’appuie dans son exécution sur la poursuite des efforts pour conduire à terme les projets structurants engagés et articulés essentiellement autour de l’achèvement des chantiers d’infrastructures, le renforcement des dispositifs de sûreté et de sécurité, le développement de la capacité aérienne, ainsi que la certification des aérodromes et l’amélioration de la productivité et de la qualité des prestations rendues.

Ainsi, une enveloppe de 2,595 milliards de dirhams a-t-elle été allouée aux investissements, dont 1,66 milliard de dirhams pour la poursuite du développement des capacités aéroportuaires, 419 millions de dirhams pour la sûreté et la sécurité des aérodromes, et 249 millions de dirhams pour la navigation aérienne.

A l’issue de cette réunion, les membres du Conseil ont approuvé le projet du budget 2018.