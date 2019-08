© Copyright : DR

L’ONCF vient de lancer un appel d’offres pour mener les études d’infrastructure et de génie civil préalables à la construction de la ligne ferroviaire entre Selouane et le nouveau port Nador West Med. L’ouverture des plis est prévue le 18 septembre prochain.

D’une longueur de 52 kilomètres environ, la nouvelle ligne à voie unique reliera Selouane au nouveau port Nador West Med, pouvant être trafiquée à 160 Km/h. Le projet prévoit également le branchement avec le réseau existant au niveau de la gare de Selouane, la gare de triage du port Nador West Med et ses installations terminales.

La commande de l’ONCF est scindée en trois tranches:

-une ferme et deux autres conditionnelles.

Dans le détail, l’appel d’offres de l’Office public couvre la réalisation de la revue des études d’avant-projet sommaire (APS) de l’infrastructure générale, la réalisation de la campagne d’investigations géotechniques complémentaires, des travaux topographiques complémentaires, de l’établissement de la polygonale de précision, de l’élaboration de l’étude d’avant-projet sommaire du système d’exploitation ferroviaire, de l’étude d’Avant-projet sommaire (APS) des ouvrages d’art (tranche ferme), des études d’avant-projet détaillé et de Projet (APD/PRO) de l’infrastructure générale, des études d’avant-projet détaillé et Projet (APD/PRO) des ouvrages d’art de toutes natures et des études d’exécution de l’infrastructure générale, des ouvrages d’assainissement, des ouvrages hydrauliques, des grands ouvrages d’art de franchissements d’obstacles naturels ou artificiels (oueds, routes, autoroutes, voies ferrées, réseaux de toute nature,...), des tranchées couvertes et ouvertes y compris les viaducs, les tunnels ainsi que des ouvrages connexes (Murs de soutènement, murs antibruit, etc.) et de l’établissement des Documents de Consultation des Entreprises (D.C.E) pour les travaux (tranche conditionnelle).