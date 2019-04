© Copyright : DR

Nécessitant un investissement de 220 millions de dirhams, Ryad Square, le nouveau centre commercial de Rabat, ouvrira ses portes le 19 avril courant, soit deux jours après l’ouverture prévue du Marina Shopping Casablanca.

Installé dans le quartier Souissi, sur la rocade Casablanca-Fès, le nouveau mall rbati s’étend sur une superficie de 15.000 mètres carrés. Ryad Square proposera une multitude d’enseignes internationales dont certaines signent leur première implantation dans le royaume.

Fruit d’une collaboration entre FC2B, foncière spécialisée dans le retail, et le cabinet ArchiPlus, ce nouvel entrant ambitionne d’attirer plus de 3 millions de visiteurs par an, avec la création de 750 emplois direct et 4.000 indirects.