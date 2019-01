© Copyright : DR

Le Groupe BMCE Bank of Africa vient de lancer sa nouvelle filiale qui porte le nom d’Operations Global Services (OGS), spécialisée dans les prestations de services de traitements bancaires à l’échelle internationale.

«Dirigée par Younes Karkouri et installée à Bouskoura, la filiale représente une plateforme spécialisée dans les prestations de services de traitements bancaires de référence à l’échelle internationale, alignée sur les meilleurs standards en matière de performance, expertises, technologies et standards de qualité de service. Elle est destinée à jouer un rôle moteur dans le développement des initiatives métiers et technologiques, des activités de traitement bancaires pour l’ensemble du Groupe», indique le groupe dans un communiqué.

Le périmètre de la nouvelle filiale couvre l’ensemble des filières métiers constituant l’épine dorsale des services et traitements bancaires notamment: les crédits et garanties, la monétique, les opérations avec l’étranger, les comptes épargne et bancassurance, le traitement des valeurs, l’assistance fonctionnelle et la gestion des fonds.

En vue d’améliorer la qualité de ses services, poursuit la même source, BMCE Bank of Africa vise, à travers la création de la filiale OGS, à optimiser les coûts d’exploitation et maîtriser les risques opérationnels, améliorer les processus de traitement bancaires tout en accompagnant l’évolution digitale de la banque.

A terme, OGS prévoit de développer ses activités pour le compte des filiales bancaires du groupe en Afrique et en Europe, permettant ainsi un accompagnement de l’évolution organisationnelle des grands groupes bancaires internationaux et des banques marocaines ayant étendu l’implantation de leurs activités à l’international, et notamment en Afrique.