© Copyright : DR

Le Conseil de la concurrence annonce avoir reçu la notification du projet de concentration correspondant à l’acquisition de la société Webhelp SAS par le groupe Bruxelles Lambert S.A.

Le législateur marocain soumet au contrôle les opérations de concentrations économiques les plus significatives qui risqueraient de mettre en danger la concurrence sur le marché. Ainsi, avant sa réalisation, toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées.

C’est dans ce cadre précis que s’inscrit la notification reçue par ledit conseil concernant le projet de concentration à travers lequel le groupe Bruxelles Lambert (GBL) entend acquérir le contrôle exclusif de Webhelp et ses filiales. Les tiers intéressés ont désormais dix jours pour faire part de leurs observations au sujet de cette opération de prise de contrôle.

GBL est une société à portefeuille fondée en 1902 dont le siège social se trouve à Bruxelles. Elle est cotée sur Euronext Bruxelles depuis plus de 60 ans. GBL investit dans des sociétés internationales opérant dans des secteurs variés. Elle opère principalement en Europe et peut s’appuyer sur une base actionnariale familiale lui apportant stabilité et soutien.

Webhelp est une société basée en France, spécialisée en technologies de l’information. Elle est principalement active dans les services d’impartition des processus opérationnels et offre une gamme de services tels que l’assistance technique pour les clients, les services numériques et marketing, les services de paiement et les solutions d’entreprises.

Présente dans six villes marocaine, la filiale Webhelp Maroc compte à ce jour 17 sites de production et emploie pas moins de 10.000 collaborateurs.