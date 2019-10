© Copyright : DR

Le canadien Bombardier vient d’annoncer une entente définitive pour la vente de ses activités Aérostructures à Spirit AeroSystems Holding, Inc. ), laquelle soutient la décision stratégique de Bombardier de se concentrer sur ses deux piliers en forte croissance, les trains et les avions d'affaires.

Avec cette transaction, Spirit reprend les activités de Bombardier liées aux aérostructures et aux services après-vente de Belfast, au Royaume-Uni, de Casablanca au Maroc ainsi que les installations d'aérostructures de maintenance, de réparation et de remise à neuf de composants de Dallas, aux États-Unis pour une contrepartie en espèces de 500 millions de dollars et la reprise de passifs d’une valeur comptable totale supérieure à 700 millions de dollars, y compris des avances gouvernementales remboursables et des passifs de retraite, indique l'avionneur canadien dans un communiqué.

Après la transaction, Spirit continuera de fournir des composants structuraux d’avions et des pièces de rechange pour soutenir la production et les avions en service des gammes Learjet, Challenger et Global de Bombardier Aviation, est-il précisé.



Les revenus de 2019 pour ces activités devraient être d’environ 1,0 milliard $ et une marge ajustée RAIIA générée d’environ 12 %. Sur cette base, la transaction sous-entend un multiple de la valeur d'entreprise par rapport au RAIIA d'environ 10 fois, ajoute la même source.

La transaction fait suite à la création de Bombardier Aviation plus tôt cette année et allège son empreinte liée aux aérostructures pour se concentrer sur ses capacités stratégiques situées à Montréal, au Mexique et sur ses activités liées à l’aile d’avion Global 7500 situées au Texas. Qui plus est, la transaction renforce les liquidités de Bombardier alors que l’entreprise progresse vers la phase de désendettement de son plan de redressement. La clôture de la transaction est prévue au cours du premier semestre de 2020, sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires et des conditions usuelles de clôture.



«Cette transaction est une autre étape stratégique dans la redéfinition de notre portefeuille pour axer nos efforts sur nos solides secteurs d’avions d’affaires et de transport sur rail. Nous sommes convaincus que l’acquisition par Spirit de ces actifs liés aux aérostructures est la meilleure solution pour nos clients, nos employés, et nos actionnaires. Nous nous engageons à assurer une transition harmonieuse et ordonnée», a affirmé Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc.