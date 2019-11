© Copyright : DR

Kiosque360. Les Marocains résidant sur le territoire national auront le droit, dès 2020, de détenir un compte en devises ou dirhams convertibles auprès des banques de la place. Le ministère de l’Economie et des Finances entend en effet revoir de bout en bout la réglementation des changes.

Benchaâboun entend changer la relation des Marocains à la devise, nous apprend La Vie Eco, ajoutant qu’il s’agit d’un grand défi pour le département de l’Economie et des finances. Le ministre compte en effet instaurer de nouvelles règles dans la réglementation de changes. «Nous allons revoir de bout en bout la réglementation de changes pour que le Marocain n’ait plus besoin d’avoir un compte à l’étranger», explique le ministre, cité par le journal.

On apprend ainsi que 2020 sera l’année de la transition vers la conformité vis-à-vis de la réglementation de changes d’un côté et vers la Direction générale des impôts de l’autre. Selon le journal, il s’agit d’une nouvelle réglementation flexible, évolutive, non restrictive et qui récompense les opérateurs faisant preuve de bonnes pratiques.

Il faut savoir que les règles du jeu vont subir des modifications pour pouvoir sanctionner les opérateurs peu transparents qui se livreraient à des pratiques douteuses ou illégales. La Vie Eco indique que les instructions générales des opérations de changes de 2020 et des années à venir vont contenir progressivement des dispositions consacrant ces orientations et principes généraux.

Aussi, le département de Benchaâboun entend supprimer la nécessité de détenir des comptes à l’étranger pour les Marocains résidents. En revanche, il compte permettre aux Marocains de détenir des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès des banques de la place.

La Vie Eco explique que cette mesure a un double objectif. Il s’agit d’assouplir la réglementation et de permettre aux personnes en porte-à-faux avec la loi de régulariser leur situation. «De cette manière, nous allons faire évoluer les règles et nous espérons que les comportements vont changer. En tous cas, il n’y aura plus aucun besoin de recourir à un compte en devises à l’étranger dans l’illégalité par rapport à la réglementation marocaine, du moment que l’Office des changes le permet ici», renchérit le ministre. La Vie Eco estime qu’avec l’instauration de toutes ces règles, l'amnistie disparaitra. Et c’est d’ailleurs la volonté du département des Finances.