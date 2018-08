© Copyright : DR

Le nouveau site web présente une palette riche et variée des publications de la DEPF: politiques macroéconomiques, positionnement du Maroc en Afrique, indicateurs statistiques nationaux et internationaux, etc.

La Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances vient d’annoncer la mise en ligne de son nouveau site web. Ce dernier, indique un communiqué, "s’inscrit dans le cadre du repositionnement stratégique de la DEPF en tant que think-tank du ministère de l’Economie et des finances, un think-tank centré sur les priorités du gouvernement et activement présent au niveau du débat national sur les grandes questions de politique économique, financière et sociale qui interpellent notre pays".

Par le biais de ce site web rénové, le ministère des Finances ambitionne de mettre à disposition du public un accès en mode interactif à toute la richesse des publications réalisées par la DEPF depuis sa création en 1995. Ces publications sont, désormais, consultables selon plusieurs entrées: par métier, par série de publications, par année et par auteur.

A noter que la DEPF a inauguré de nouvelles séries de publications, en l’occurrence les «Policy Brief» et les «Policy Africa». Les premiers traitent essentiellement des questions macroéconomiques et celles ayant trait aux politiques publiques tandis que les seconds abordent les aspects clés liés au positionnement économique du Maroc au niveau continental.



Parallèlement à l’accessibilité gratuite à une batterie d’indicateurs nationaux et internationaux de référence disponibles au niveau de la banque de données «Manar-Stat», le nouveau site offre la possibilité d’accéder au tableau de bord mensuel qui retrace l’évolution de certains indicateurs clés ayant trait, entre autres, à l’environnement international et national, aux tendances sectorielles, aux finances publiques et à l’emploi.

Pour accompagner ses travaux d’analyse sur le nouveau positionnement institutionnel du Maroc en Afrique et renforcer la connaissance des acteurs nationaux sur les réalités africaines, la DEPF a jugé opportun d’enrichir sa banque de données «Manar-Stat» à travers la mise en ligne d’une base d’information comportant une panoplie d’indicateurs socio-économiques pour les 54 économies africaines.