Mohammed Boussaid, ministre de l'Économie et des Finances.

Le début de la réforme concernant la flexibilité du dirham s'est déroulé dans de bonnes conditions, la monnaie nationale s'étant bien comporté lors du lancement de cette opération, ont déclaré, mercredi 17 janvier à Rabat, le ministre de l’Économie et des finances et le Wali Bank Al-Maghirb.

«Le dirham s'est bien comporté et les marchés ont suivi. C'est une bonne chose, car le dernier mot revient aux marchés. Le début est encourageant et les indices sont rassurants», a déclaré l'argentier du royaume, Mohamed Boussaid.

Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri a, lui, récusé le terme de «taouime», flottement du dirham, affirmant que la réforme repose sur un régime fixe plus flexible.

«La décision prise dans ce sens est souveraine et volontariste et non dictée par aucune partie, que ce soit le FMI ou autre», a-t-il assuré.

Mohamed Boussaid a insisté sur le fait que la réforme ne vise pas une dévaluation du dirham. «Durant les trois jours du début de la réforme, le dirham s'est maintenu à son niveau», a-t-il affirmé.