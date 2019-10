© Copyright : DR

Centrale Danone vient d’annoncer l’arrivée de Nathalie Alquier au poste de Président-Directeur Général à compter du 1er novembre 2019, en remplacement de Didier Lamblin qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Didier Lamblin part à la retraite après une longue carrière de 40 ans au sein de Danone, période au cours de laquelle il a travaillé avec professionnalisme et engagement dans de nombreux pays et en particulier au cours des quatre dernières années au Maroc, souligne Centrale Danone dans un communiqué.

Agée de 54 ans, diplômée de HEC Paris, Nathalie Alquier a plus de 30 ans d’expérience dont 21 ans au sein de Danone. Avant sa nomination au poste de PDG de Centrale Danone, elle occupait la fonction de General Manager pour Danone en Ukraine, depuis août 2017, où l’accélération de la croissance a été une de ses réussites majeures.



«Je suis très heureuse de rejoindre Centrale Danone. Dans le cadre de mes futures fonctions, je suis impatiente de travailler avec les équipes internes ainsi qu’avec nos partenaires et me mettre à l’écoute des consommateurs. Au nom de Danone et aussi personnellement, je souhaite remercier Didier Lamblin pour sa vision, son leadership et son engagement. En tant que PDG de Centrale Danone, il a créé des fondations solides qui vont permettre à l’entreprise son développement et sa croissance futurs», poursuit le communique de la filiale marocaine de Danone, citant la nouvelle PDG, Nathalie Alquier.

Touchée depuis avril 2018 par un boycott visant sa marque de lait pasteurisé, Centrale Danone a vu ses ventes progresser de 10% au premier semestre 2019. Lors de la présentation des résultats de Danone Monde à fin juin, la directrice financière du groupe français, Cécile Cabanis, a indiqué qu'elle s'attendait à une croissance des ventes au Maroc d'environ 10% pour le reste de l'année.