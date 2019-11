© Copyright : DR

La filiale de M2M vient d’annoncer le lancement national de son activité d’émission de moyens de paiement électronique sécurisés en mettant sur le marché la première offre duale de «carte et application de paiement», sans compte bancaire, sans frais de tenue de compte.

Dans un communiqué, Naps souligne que cette offre duale de carte et d’appli mobile combine pour la première fois au Maroc les avantages et les fonctionnalités suivantes:

- Un compte de paiement avec un RIB nominatif

- Une carte de retrait et de paiement utilisable sur tous les GAB et TPE au Maroc

- Une carte prépayée rechargeable utilisable dans la limite du solde disponible

- Une application de paiement utile aussi bien pour la gestion de la carte (paramétrages, consultation de solde, historiques et relevés) que pour des opérations de transfert d’argent, de paiement et de recharge électroniques via mobile.

Pas moins de 73 points de vente sont prévus lors de cette phase de démarrage dont 45 entre Casablanca et Rabat. Les dirigeants de la Fintech tablent sur un objectif de 350 points de vente d’ici fin 2019 voire 1620 à l’horizon 2020.

Naps propose une tarification qui démarre à 5 dirhams par opération pour le transfert d’argent, le retrait GAB, le retrait en agence et la recharge par carte bancaire. Les autres services sont gratuits, à savoir la recharge du compte en agence, la réception d’un transfert d’argent, le paiement sur TPE, la gestion du compte ou le remplacement d’une carte.