Le protocole d’accord portant création de l'Association des sociétés de bourse africaines (ASSDA) a été signé le 26 novembre 2019, annonce l’Association professionnelle des sociétés de bourse (APSB) dans un communiqué.

Ce mémorandum est l'aboutissement de discussions approfondies entre les associations nationales de sociétés de bourse des pays membres fondateurs, à savoir l'Égypte, le Kenya, Maurice, le Maroc, le Nigéria et les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, souligne le communiqué de l’APSB.

La décision de créer l’ASSDA a été actée en marge d'une table ronde organisée par la Banque africaine de développement, tenue le 24 avril dernier à Abidjan, dans le cadre du projet de couplage des échanges africains (AELP).

L'AELP est une initiative conjointe de l'Association des valeurs mobilières africaines (ASEA) et de la Banque africaine de développement (BAD) visant à permettre et à faciliter les échanges transfrontaliers et le règlement des valeurs sur les bourses participantes en Afrique, est-il précisé.

L'Association des Sociétés de bourse africaine (ASSDA) est un ensemble d’associations constitué de membres à part entière. Il s’agit d’intermédiaires boursiers ou d’associations dont les membres négocient des valeurs mobilières. La BAD et l'ASEA exerceront également les fonctions de membres observateurs de l'ASSDA.

Parmi les objectifs de l’ASSDA figure l’approfondissement des marchés financiers en Afrique en encourageant et en appuyant des mesures qui permettront et faciliteront la négociation et le règlement de titres par les intermédiaires en bourse sur plusieurs bourses d’Afrique.

ASSDA soutient également l’objectif principal qui consiste à stimuler les flux d’investissements panafricains, à promouvoir les innovations qui répondent aux besoins de diversification des investisseurs en Afrique et à contribuer à remédier au manque de profondeur et de liquidité des marchés financiers africains.



ASSDA sera également l’organisme de coordination qui s’engagera avec les régulateurs, les bourses, les autres organismes panafricains et les gouvernements dans la recherche de solutions facilitant les échanges de valeurs mobilières à travers l’Afrique.

Les membres fondateurs de l'Assda sont:

Mohammed Maher - Chairman Egypt- Egyptian Capital Market Association (ECMA)



PAUL Mwai- Chairman Kenya - Kenya association of stockbrokers and investment banks (KASIB)



Mauritius - Port Louis Stockbrokers Association (PLSA)



Rachid Ooutriate - Président - Morocco - Association professionnelle des sociétés de bourse (APSB)



Onyenwechukwu P.Ezeagu- Chairman - Nigeria - Association of Securities Dealing Houses of Nigeria (ASHON)



Soualio Fadiga – Chairman - West African Economic and Monetary Union - Association Professionnelle des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (APSGI)



Karim Hajji – Président - African securities exchanges association (Membre observateur)



Akin Adigun – Senior Capital Markets Officer – African Development Bank Group (Membre observateur).