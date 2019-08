© Copyright : DR

Que cela soit en Espagne, en Italie ou en Belgique, une série de rencontres a été tenue récemment dans différents pays d’accueil pour rapprocher les services administratifs des Marocains du monde. Il s’agit en effet des actions du guichet unique mobile lancé récemment dans plusieurs villes européennes en vue d’améliorer les prestations fournies aux MRE. L’occasion étant de les orienter et de les conseiller sur les procédures juridiques liées aux divers problèmes soulevés. C’est ce que nous apprend le quotidien Aujourd’hui le Maroc, dans son édition du 19 août.

Ces rencontres encadrées par des responsables du ministère de tutelle ainsi que plusieurs ministères et institutions nationales concernés par les affaires des MRE, répondent aux orientations royales et aux dispositions de la Constitution misant sur la nécessité de renforcer les relations entre les Marocains du monde et leur terre d’origine ainsi que d’améliorer leurs conditions de vie et de préserver leur identité et leurs intérêts.

Le guichet unique mobile a fait escale dans certaines villes européennes abritant les consulats du Royaume du Maroc. Une démarche qui s’inscrit dans la politique de proximité mise en place par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des affaires de la migration pour répondre aux besoins des Marocains du monde, notamment en ce qui concerne l’amélioration des services administratifs mis à leur disposition.

Ce programme a pour objectif de faciliter la proximité et l’accès aux services administratifs en faveur des MRE. La finalité étant d’être à leur écoute et de les orienter sur les différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur terre d’accueil. A travers les échanges établis, la tutelle recueille les différents sujets et problématiques abordés par les Marocains du monde et communique avec eux sur les nouvelles dispositions et procédures administratives et judiciaires liées à leurs requêtes.

Le guichet unique mobile est également une occasion pour échanger avec les MRE à propos des différents programmes qui leur sont destinés ainsi que des nouveautés administratives et juridiques qui les concernent. Ces escales permettent également de sensibiliser les concitoyens vivant à l’étranger aux différents services en relation avec l’opération de transit «Marhaba» et les programmes d’accompagnement pendant la période estivale.