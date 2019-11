© Copyright : DR

Après l’agence britannique Fitch, c’est au tour de Moody’s de noter le nouvel emprunt international du Maroc. L’agence américaine vient de lui attribuer une note «Ba1», en ligne avec la note Ba1 d’émetteur en devises à long terme du Maroc assortie d’une perspective stable.

La nouvelle émission d’eurobonds du Trésor, qui devrait porter sur un montant d’un milliard d’euros, s’est vue donc attribuer une note Ba1 avec des perspectives stables. Cette notation, précise l’agence Moody's dans un communiqué, n’a pas été demandée par le Maroc mais a été imposée par la sortie du Trésor sur le marché international, notamment aux Etats-Unis (en vertu de la règle 144A).

L'obligation senior non garantie prendra rang pari passu avec toutes les dettes senior non garanties actuelles et futures du Maroc», est-il précisé.

Le rating de Moody’s coïncide avec le road show entamé en début de semaine par une délégation marocaine, présidée par le ministre des Finances, Mohamed Benchaâboun, auprès des investisseurs internationaux. L’opération est entourée de la plus grande discrétion et l’on ne sait même pas les capitales visitées par les membres de la délégation marocaine.

A en croire le site spécialisé Boursenews, l’émission d’eurobonds du Trésor marocain serait déjà bouclée ce jeudi 21 novembre. «La demande a dépassé 5 milliards d’euros, soit au moins 5 fois le papier proposé par l’Etat. Le taux d’intérêt devrait se situer autour de 1,6%, selon les premières estimations», précise la même source.

Selon Moody’s, la notation Ba1 reflète la stabilité du cadre macro-économique du Maroc, la rigueur budgétaire, les réformes fiscales introduites au cours des dernières années, un niveau soutenable de la dette (65% du PIB) et, last but not least, un système bancaire assez capitalisé quoiqu'il reste exposé au risque de concentration.