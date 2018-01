© Copyright : Dr

L'activité monétique continue d'augmenter significativement au Maroc, profitant de la croissance de l'usage des cartes marocaines à la fois dans le royaume, mais aussi à l'étranger.

L’activité monétique a maintenu en 2017 son rythme de forte croissance, notamment en termes de paiements effectués par cartes marocaines et étrangères.

Selon les dernières données du Centre monétique interbancaire (CMI), les cartes marocaines ont enregistré l’année écoulée, en paiements et en retraits, 323,6 millions d’opérations pour un montant de 264,2 milliards de dirhams, soit des hausses respectives de 9,8% et 9,1%. Selon la même source, les opérations par cartes marocaines au Maroc se répartissent à hauteur de 84,7% de retrait, et 14,3% de paiement chez les commerçants et les e-marchands. C’est toujours la grande distribution qui accapare la plus grande part de ces paiements, avec 30%, devant les opérateurs d’habillements (13,7%) et la restauration (8,7%).

Pour ce qui est des cartes marocaines à validité internationale, elles ont réalisé 3,4 millions d’opérations à l’étranger en 2017, pour un montant global de 3,3 milliards de dirhams, en progression de 69% en nombre et 35,4% en montant par rapport à 2016.

Notons qu’au 31 décembre dernier, les cartes émises par les banques marocaines ont atteint un encours de 14,1 millions de cartes (+9,4% par rapport à fin 2016) dont 13,1 millions de cartes paiement et retrait sous les labels Visa, Mastercard et la marque nationale Cmi.

Cette croissance de l’encours est la conséquence d’une progression significative du nombre de cartes sous label Mastercard (+38,1%) et sous label Cmi (+11,6%), et d’une progression modérée du nombre de cartes Visa (+5,8%).

Les cartes prépayées qui représentent un encours de 2,1 millions de cartes, se déclinent en 52,7% de cartes sous label Cmi, 38,0% de cartes sous labels Visa, 7,6% de cartes sous label Mastercard et 1,8% de cartes privatives.