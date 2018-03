© Copyright : MAP

Sur les 15,8 milliards de dollars nécessaires à l'organisation du Mondial, l’État n'aura à en supporter que 2 supplémentaires par rapport à ce qui est déjà prévu. Voici pourquoi.

Pour toute candidature à l’organisation d’un événement planétaire comme la Coupe du monde de football, le financement est un des nerfs de la guerre. Si personne ne doute des retombées que pourrait avoir le Mondial 2026 sur le Maroc s’il venait à y être organisé, d’aucuns scrutent déjà de très près ce que cela coûtera. Lors de la conférence de presse organisée samedi 17 mars par le comité de candidature, on a pourtant eu droit à quelques surprises sur ce volet.

Ainsi, l’investissement global qui devra être mobilisé pour être prêt en 2026 est de 15,8 milliards de dollars. Un montant énorme si l’on se contente de l’appréhender d’une manière brute. Pourtant, l’Etat et le contribuable marocain n’auront finalement à supporter que 2 milliards de dollars, soit l’équivalent de 4% du budget d’investissement de l’Etat chaque année jusqu’en 2026. Comme l’a expliqué Moulay Hafid Elalamy, président du comité de candidature, lors de la conférence de presse, le secteur privé devra à lui seul investir 3,2 milliards de dollars, principalement dans l’hôtellerie et le tourisme.

Le reste du budget qui devra être supporté par l’Etat se divise en deux parties. La première, de 3 milliards de dollars, concerne principalement les investissements sportifs. La seconde, de 9,6 milliards, se rapporte aux autres investissements en infrastructures nécessaires, dont 8,5 milliards en infrastructures de transport et près d’un milliard de dollars pour mettre 21 structures hospitalières aux normes internationales.

Cependant, et c’est là que le dossier de candidature est différent des précédentes expériences, une grande partie des investissements nécessaires sont soit déjà lancés, soit programmés, soit prévus dans le cadre des différentes stratégies sectorielles lancées par le Maroc. A titre d’exemple, sur la partie infrastructures de transport, le Maroc prévoit d’investir 14,5 milliards de dollars d’ici 2026, soit beaucoup plus que les 8,5 milliards nécessaires pour le Mondial. Dans le secteur de la santé, le budget programmé est de 2,3 milliards de dollars, couvrant largement les besoins.

En d’autres termes, Coupe du monde ou pas, ces investissements seront bien réalisés et l’Etat n’aura pas à déployer un effort budgétaire supplémentaire rien que pour cet événement. Au final, le coût réel que supportera le Maroc en plus est l’équivalent de 285 millions de dollars par an, ce qui représente 4% du budget d’investissement annuel. Mais ce «surcoût» générera 2,7 milliards de dollars d’impact sur le PIB, plus d’un milliard de dollars de retombées fiscales et créera 110.000 emplois. C’est ce qu’induira en effet l’organisation de la Coupe du monde 2026, ceci, bien entendu, sans parler de l’héritage qu’elle est censée laisser au Maroc et à l’Afrique.