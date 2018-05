© Copyright : Dr

Kiosque360. La modernisation de l’administration publique fait partie des grands chantiers du gouvernement El Othmani. Pour réussir ce challenge, Mohamed Ben Abdelkader entend notamment profiter de l’expérience portugaise.

Engagé dans une véritable réforme de son administration publique, le Maroc met tout en œuvre pour réussir ce challenge. Un dossier très important pour Mohamed Ben Abdelkader, ministre délégué en charge de la réforme de l’administration et de la fonction publique, qui ne ménage aucun effort. D'ailleurs, plusieurs benchmarks ont déjà été réalisés. Et, selon Aujourd’hui Le Maroc, qui revient sur le sujet dans sa livraison de ce 22 mai, le Maroc entend profiter de l’expérience du Portugal dans ce domaine.

Ainsi, au cœur des entretiens tenus à Lisbonne, lundi, avec son homologue portugais, le ministre a notamment mis l’accent sur le rôle des nouvelles technologies dans la modernisation en cours de l’administration. De son côté, Maria Manuel Leitão Marques a souligné que le Portugal et le Maroc partagaient la même ambition d’utiliser la technologie pour améliorer la qualité du service public.

Rappelons que la digitalisation des process et la simplification des procédures constituent l’un des principaux axes de la réforme portée par Mohamed Benabdelkader. La stratégie du ministre consiste, entre autres, à renforcer la transparence et l’intégrité dans la fonction publique. Notons aussi que quelques actions ont été déjà réalisées, comme la mise en place du portail www.chikaya.ma en janvier 2018. Il s’agit d’un outil pour promouvoir les canaux d'interaction entre l'administration et le citoyen et d'un moyen d'évaluer la performance de l'administration et d'améliorer la qualité de ses services.