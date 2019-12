© Copyright : Dr

Fraîchement nommé à la tête de la commission chargée de travailler sur le nouveau modèle de développement, Chakib Benmoussa a d’ores et déjà démarré un travail de balisage et de communication préliminaire. Objectif de cette première étape: expliquer davantage ce à quoi ressemblera le travail de la commission et le livrable attendu d’elle, en dévoiler quelques contours d’ordre opérationnel comme le profil des membres qui vont y siéger, leur nombre, la méthodologie de travail et la démarche qu’ils pourraient adopter… Bien des questions que l’opinion publique se pose au sujet de cette commission qui se trouve investie d’une mission de haute importance, dans la mesure où elle dessinera les contours du Maroc des prochaines décennies, rapporte le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans sa livraison du 12 décembre.