La Direction des études et de la prévision financière (DEPF-ministère des Finances) vient de dévoiler une étude qui porte notamment sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la diversification de l’économie nationale dans le cadre du nouveau modèle de développement.

Le débat est plus que jamais relancé sur le nouveau modèle de développement. Depuis le dernier discours royal qui a notamment appelé à la mise en place d’une commission ad hoc, tous les milieux politique, économique, universitaire, social cogitent. Plusieurs institutions ont déjà livré les grandes lignes de leur réflexion sur le sujet.

Abondant dans le même sens, la Direction des études et de la prévision financière (DEPF) vient également de dévoiler une étude qui porte notamment sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer la diversification de l’économie nationale.

Selon Les Inspirations Eco, qui revient sur ce rapport dans sa livraison du 24 septembre, la copie de la DEPF est basée sur des constats vérifiés et idées passées au crible de la méthode économétrique et du principe de complexité économique. On apprend ainsi que l’étude souligne que les efforts consentis jusqu’ici n’ont pas induit une relèvement conséquent du rythme de croissance économique en général et celui du PIB par habitant en particulier.

Le rapport fait aussi remarquer l’existence d’un important corollaire entre la convergence et le niveau de complexité économique d’un pays. Ainsi, poursuit la DEPF, la convergence économique rapide de certains pays était proportionnelle à leur classement en termes de complexité économique. Les Inspirations Eco indique que la lenteur du processus de convergence économique au Maroc traduit l’insuffisance du rythme d’acquisition de nouvelles capacités productives.

Dans les détails, la DEPF a identifié 1370 produits parmi 4575 sur lesquels le Maroc gagnerait à se positionner. Dans ce sens, l’étude prône, en premier lieu, de mobiliser à brève échéance les gisements d’opportunités offerts au niveau de plusieurs secteurs de l’économie.

Le journal précise que le secteur agroalimentaire est vu comme un véritable levier de croissance et un facteur clé pour améliorer la situation des populations rurales. Ensuite, on note les Métiers mondiaux du Maroc, la logistique. Il est aussi question de franchir un nouveau palier en matière d’industrialisation. En tout, l’étude énumère plusieurs pistes d’action qui contribueront largement à la nomenclature du nouveau modèle de développement.