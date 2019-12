© Copyright : DR

Kiosque360. Le président de la commission spéciale en charge du nouveau modèle de développement a récemment dévoilé les contours de sa mission et de ses attributions. Les détails.

A peine installé dans son rôle de président de la Commission spéciale chargée du nouveau modèle de développement, Chakib Benmoussa s’active déjà. Les Inspirations Eco rapporte que la commission tient déjà sa feuille de route, ajoutant que les contours, les attributions et les livrables de cette nouvelle entité sont désormais connus. Chakib Benmoussa a en effet dévoilé ses missions en marge d’une conférence de presse tenue le 8 décembre. On apprend ainsi que la feuille de route de la commission sera soumise au souverain fin juin 2020 et qu’il sera le garant du consensus nécessaire à sa mise en œuvre et surtout à son appropriation par tous.

Notons que les membres de la commission travailleront sous forme de bénévolat. On apprend aussi que Mehdi Gaouane, cadre détaché du ministère des Affaires étrangères, chapeautera le noyau dur de cette commission. Selon le journal, Chakib Benmoussa compte fortement sur l’implication de tous les Marocains dans une approche inclusive. «Bâtir du neuf dans une approche disruptive tout en capitalisant sur le meilleur de l’existant», tel est le crédo de Chakib Benmoussa, indique le quotidien, ajoutant qu’il est prêt à accepter toutes les idées et contributions non redondantes, sortant des sentiers battus. Toutefois, rappelons que cette commission spéciale est consultative, même si elle compte être exigeante sur le rendu.

Comment la commission pourra-t-elle permettre au pays de bien négocier le prochain virage, se demande le journal. Chakib Benmoussa apporte déjà des précisions. Pour lui, dans le domaine de l’éducation, il n’est pas question d’opérer une rupture, mais plutôt d’apporter des corrections à la loi-cadre. Il a aussi fait remarquer qu’il n’était pas question pour la commission de venir se substituer aux institutions pour faire leur travail. Notons que la commission a devant elle 6 à 7 mois pour fournir un travail de qualité. Et, selon Les Inspirations Eco, Chakib Benmoussa juge largement suffisant le temps imparti. Le journal précise aussi qu’il est question de mettre en place une plateforme digitale pour recueillir le maximum d’opinions et d’idées dans un souci d’inclusivité, sans pour autant s’éparpiller.