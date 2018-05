© Copyright : Brahim Taougar le360

Kiosque360. Fluidifier la circulation à Casablanca et y instaurer une mobilité intelligente est une priorité pour Casa Transports. Ainsi, la société poursuit ses grands chantiers liés à la mise en place de nouvelles lignes pour le tramway casablancais et à l’extension de celles qui existent déjà.

Dans son édition de ce mardi 29 mai, Aujourd’hui Le Maroc revient sur le bilan des grands chantiers achevés ou en cours de réalisation par Casa Transports. Entrant dans le vif du sujet, le quotidien nous apprend que les travaux du projet de la ligne T2 et de l’extension de la ligne T1 du tramway de Casablanca sont en cours de finalisation, et que le taux de finalisation a atteint 62% à fin décembre 2017. Précisons que la date de mise en service est prévue pour fin octobre 2018. Cette deuxième ligne de 15 km desservira des quartiers tels que Hay Mohammadi, Ain Sebaâ, Sidi Bernoussi et Hay Hassani. Le journal souligne aussi que les prévisions de fréquentation de cette ligne tablent sur 140.000 passagers par jour en 2022. Au sujet des lignes T3 et T4, un taux de 9% du budget global, estimé à 8 milliards de dirhams, a été engagé à fin décembre 2017, avec un taux d’avancement des études estimé à 7%.

Ces deux lignes auront une longueur de 28 km, avec 43 stations de voyageurs, un centre de maintenance à Al Hantate et 9 stations de correspondance. Le quotidien précise que la ligne 3 reliera les boulevards Abdelkader Essahraoui, Idriss El Allam, Idriss Harti, Mohammed VI, Place de la Victoire, Mohammed Smiha et la gare Casa Port. La ligne 4, quant à elle, ira de la Mosquée Hassan II à son terminus dans la Zone Industrielle de Moulay Rachid.

La date de mise en service est prévue pour fin 2021 en ce qui concerne la ligne 3 et fin 2022 pour la ligne 4. Par ailleurs, les études d’avant-projet sommaire sont d’ores et déjà en cours pour les lignes 5 et 6, et un benchmark pour le choix du matériel roulant est déjà lancé également.

Aujourd’hui Le Maroc rappelle que le programme de mobilité de Casa Transports prévoit 80 km de ligne de transport en site propre, 15 parkings de relais tramway, le réaménagement des accès sud de Casablanca, des ouvrages et trémies sur quatre axes majeurs de la métropole.