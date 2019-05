© Copyright : DR

Kiosque360. Les PME auront, dès cette année, leur Small Business Act. Cela commencera par le regroupement de tous les dispositifs qui leur sont destinés dans une loi.

Bonne nouvelle pour les PME. Dans son édition du jour, L’Economiste révèle que tous les dispositifs de soutien à ce type d’entreprises seront regroupés dans une loi. L’objectif est que les banques puissent sortir de la gestion d’urgence et aller plus loin avec les PME. Ainsi, l’Etat a décidé de montrer l’exemple, lui qui a longtemps été un mauvais payeur. Pour diminuer la pression des difficultés de recouvrement que rencontrent les PME, difficultés qui conduisent, selon le journal, à la disparition de 20 entreprises en moyenne par jour, il a engagé le remboursement de crédit de TVA.

Longtemps utilisé comme instrument pour réguler le déficit budgétaire, le butoir sera dépassé dès 2019, avance le quotidien, étant donné que, sur les 40 milliards de dirhams alloués par le gouvernement pour régler cette problématique, 30 milliards ont déjà été versés en 2018. Il est, dans ces conditions, important pour l’Exécutif d’accélérer le traitement des difficultés des entreprises publiques afin qu’elles puissent, de leur côté, améliorer leurs délais de paiement.

Pour L’Economiste, le recours à la technologie permettra de fluidifier les procédures. A ce titre, la facture électronique sera opérationnelle aujourd’hui.

L’autre difficulté rencontrée par les PME relève des crédits interentreprises qui, comme le soutient le journal, atteignent 40% du PIB. L’Economiste précise que le gouvernement et le patronat planchent ensemble sur des solutions pour dépasser cette pratique qui relève des contrats privés. Parmi celles-ci, il y a la possibilité de «sortir les factures impayées de la base imposable du fournisseur et du client mauvais payeur». Il y a aussi le fait de ne plus accepter l’imputation dans les charges d’exploitation des montants des factures non réglées.

L’instabilité de la fiscalité et la bureaucratie sont également des points négatifs pour les PME. L’accès reste aussi un frein pour l’investissement même si, comme le remarque le journal, ce problème est devenu moins important en raison de la multiplication des mesures de soutien à ces entreprises.