Kiosque360. Le gouvernement a récemment approuvé un texte de loi qui augmente le seuil d’octroi du microcrédit à 150.000 dirhams.

C’est une bonne nouvelle pour une grande partie des ménages marocains. En effet, le seuil d’octroi du microcrédit va connaître un rehaussement. Ainsi, annonce Aujourd’hui Le Maroc qui s’intéresse au sujet dans sa livraison du jour, ce seuil, qui est actuellement à 50.000 dirhams, devrait passer à 150.000 dirhams. C'est en tout cas ce que prévoit le projet de loi N° 85-18 modifiant la loi n°18.97 relative au microcrédit et approuvé en conseil de gouvernement jeudi dernier.

Le journal précise que le texte insiste sur le fait que le montant octroyé ne peut en aucun cas dépasser le seuil des 150.000 dirhams, ajoutant que l’objectif de cette loi est d’améliorer l’accès des très petites entreprises au financement et de répondre à leurs attentes en matière de croissance et de pérennité. Aujourd’hui Le Maroc ajoute également que ledit texte vise la promotion du professionnalisme dans le secteur du microcrédit, le renforcement de son intégration dans le paysage financier et l’appui aux activités génératrices de revenus, afin d’offrir un développement harmonieux au secteur.

C’est une véritable réforme du secteur qui est ainsi engagée avec ce projet de loi qui, une fois adopté, offrira une nouvelle dynamique à la microfinance au Maroc. Soulignons que sur les 900.000 clients que comptait le secteur du microcrédit en 2016, 45% étaient des femmes, quand le prêt moyen accordé par les associations de microcrédit était d’environ 7.000 dirhams. Il va sans dire que le microcrédit joue un rôle social très important.