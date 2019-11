© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour les TPE et les auto-entrepreneurs, les associations de micro-crédit ont commencé à accorder des prêts à 150.000 DH.

C’est désormais une réalité. Les associations de micro-crédit ont commencé à octroyer des prêts à 150.000 DH. C’est ce que rapporte La Vie Eco dans sa livraison en kiosque ce vendredi, rappelant que le plafond a été relevé de 50.000 DH à 150.000 DH il y a un an, suite à l’adoption de la loi 85-18 modifiant la loi 18-97 relative aux micro-crédits.

Le journal indique que des avancées ont été réalisées, mais c’est surtout les structures disposant de bases financières importantes pour accorder une telle somme qui se sont lancées. Outre la base financière, cela nécessite aussi des moyens humains, techniques et des agences dédiées. La Vie Eco précise que le but est d’améliorer l’accès au financement, de renforcer l’intégration du micro-crédit dans le paysage financier et d’appuyer les activités génératrices de revenus.

Selon l’hebdomadaire, l’association Al Amana Microfinance se démarque dans le secteur. «Nous comptons déjà des crédits octroyés à un montant de 150.000 DH à des TPE. Nous sommes liés à un partenaire allemand, en partenariat avec BEI et Proparco, afin de bénéficier d’un accompagnement dans la construction d’un portefeuille et dans la mise en place d’un dispositif, avec des agences dédiées à cette catégorie de clientèle», souligne Youssef Bencheqroun, directeur général d’Al Amana.

Pour le journal, la grande nouveauté concerne la mise en place d’une plateforme, baptisée Rifso, qui sert à canaliser les demandes de crédits. Dans le détail, il s’agit de la première Fintech marocaine qui a développé une marketplace dématérialisée de bout en bout pour faciliter l’accès au financement de l’exploitation des TPE, des auto-entrepreneurs et des professionnels, tout en favorisant l’inclusion financière. On apprend aussi que les taux d’intérêt seraient moins élevés que ceux accordés aux particuliers.