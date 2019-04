Médecins et cliniques privées: grève nationale ce jeudi 4 avril

Le bras de fer entre les médecins privés et l’autorité de tutelle semble avoir atteint un point de non retour. Une grève nationale est prévue ce jeudi 4 avril à l’initiative des représentations syndicales et professionnelles des médecins du secteur privé.

Le cahier revendicatif des cliniques et médecins privés comporte cinq grands volets:

- La mise en place d’une assurance maladie au profit des médecins privés, avec «des conditions réalistes», insistent-ils. - Les médecins du secteur privé réclament aussi une assurance retraite. Certaines cliniques privées accusées de «bricoler» les malades - Côté fiscalité, l’impôt des médecins, disent-il, doit prendre en compte l’aspect social de l’exercice médical. - L’instauration d’un conseil de l’ordre des médecins, pour une meilleure protection des professionnels et des patients. - Les cliniques et les médecins du privé font un geste envers les patients en demandant la révision immédiate de la tarification nationale de référence (TNR) au titre de l’AMO, de sorte à ce que les bénéficiaires ne supportent plus la différence (non négligeable) entre le montant réel des soins et celui des remboursements. Selon les estimations communiquées par les organismes appelant à la grève, avec les niveaux actuels de la TNR, le citoyen débourse de ses propres fonds 54% du coût réel des soins, au lieu de 20 à 30% maximum.

Par Ayoub Khattabi