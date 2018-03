MDJS: l’arrêt de la Cour des comptes concerne l’ancienne direction

Kiosque360. La Marocaine des jeux et des sports a tenu à mettre les points sur les «i» concernant l’arrêt de la Cour des comptes. C’est l’ancienne direction qui a été épinglée par les magistrats de Driss Jettou et non l’actuelle équipe dirigeante qui réalise des performances remarquables.

Soucieuse d’apporter les éclaircissements nécessaires, la Marocaine des jeux et des sports (MDJS) a tenu à rappeler que les faits cités dans l’arrêt de la Cour des comptes sont intégralement contenus dans le rapport annuel de la Cour des comptes 2008 et concernent la période 1995 à 2008, rapporte Aujourd’hui le Maroc dans sa livraison du 12 mars. Ils concernent donc l’ancienne direction de l’entreprise. Younes Mechrafi, actuel directeur général de la MDJS, est totalement étranger aux faits relatés. La MDJS précise qu’il occupait, en 2008, la fonction de Directeur général de l’entreprise Archos Conseil. Elle poursuit en soulignant qu’El Mechrafi n’est pas fonctionnaire et ne perçoit aucune autre forme de salaire ou de traitement que sa rémunération en tant que Directeur général de la MDJS. Il en est de même pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. La Cour des comptes effectue des contrôles réguliers de l’application de ses recommandations. Elle a acté la mise en conformité totale de la MDJS avec ses recommandations successives. Depuis son arrivée, Younes El Mechrafi et son équipe ont mis en place une stratégie qui porte ses fruits, la croissance annuelle moyenne de la MDJS étant de 18% depuis 7 ans. L’entreprise rappelle que, l’an dernier, elle a réservé, sous forme de lots gagnants, la somme de 1,3 milliard de dirhams à ses joueurs et que l’intégralité des bénéfices de l’entreprise est reversée au Fonds national du développement du sport (FNDS), afin de soutenir le sport au Maroc.

Par Fayçal Ismaili