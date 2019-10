© Copyright : DR

L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) a organisé, du 2 au 9 octobre, quatre rencontres provinciales de lancement sur le terrain de l’opération pilote de "melkisation" de près de 66.000 ha de terres collectives, situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz.

Lancée officiellement à Rabat le 26 juin dernier, cette opération pilote, dite de "melkisation" des terres collectives, s’inscrit dans le cadre de l’application des Orientations du roi Mohammed VI, le souverain ayant appelé à faire de ces terres un levier du développement économique et social en milieu rural, en général, et à l’activation de la "melkisation", à titre gracieux, de celles qui sont situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation, en particulier.

Entamées le mercredi 2 octobre dernier, dans la province de Sidi Kacem, ces rencontres se sont poursuivies dans les provinces de Sidi Slimane, Kénitra et Kelaâ des Sraghna, respectivement les 3, 4 et 9 octobre 2019.



Regroupant l’ensemble des parties prenantes au projet, à savoir les représentants du ministère de l’Intérieur, du ministère de l’Agriculture, de l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie et des Offices régionaux de mise en valeur du Gharb et du Haouz, ces rencontres ont eu pour objectif de partager la méthodologie de mise en œuvre adoptée, les outils préparés à cette fin, ainsi que le plan d’action pour l’implémentation du projet, souligne l’agence MCA dans un communiqué.

En particulier, les outils de gestion et de suivi du projet ont été présentés, à savoir un système d’information avec une composante géographique, un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) et les supports des enquêtes de terrain.

L’étape suivante consistera en la mise en œuvre et la mise en place d'un test pour une procédure optimisée de "melkisation", développée dans le cadre du Compact II porté par l’Agence MCA-Morocco.

Concrètement, il s’agit, dans chaque collectivité ethnique concernée, de tenir des ateliers de lancement sur le terrain de l’opération pilote de "melkisation" et de procéder à la reconnaissance et à la délimitation de l'assiette foncière, objet de cette opération, avant la réalisation des enquêtes de terrain, parcellaires et auprès des ménages, et la création des lotissements.

Pour ce faire, poursuit la même source, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisés (un groupement de bureaux d’études, des experts multidisciplinaires, des enquêteurs, des animateurs et des brigades topographiques), en plus du recours aux nouvelles technologies, notamment des drones, pour préparer les opérations topographiques. Des tablettes pour administrer les enquêtes ont en outre été distribuées.

Pour renforcer le caractère inclusif de cette opération, une large campagne de communication et de sensibilisation de proximité est prévue tout au long du projet. En particulier, des points d’information fixes au niveau des Caïdats et des infoshops itinérants seront installés, ajoute-t-on.

Parallèlement à cette opération de "melkisation", et pour en maximiser les retombées économiques et sociales, des mesures d’accompagnement seront prises en vue d’assurer une meilleure valorisation agricole des terres "melkisées" et garantir un développement inclusif de la population-cible, en favorisant sa qualification et son autonomisation.