Kiosque360. Le gouvernement est déterminé à avoir une maîtrise stricte sur les dépenses de personnel en 2020. Selon la note de présentation du PLF 2020, les dépenses RH sont estimées à 9,88% du PIB en 2020.

Le gouvernement veut avoir une maîtrise stricte sur les dépenses de personnel en 2020, rapporte Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour, tout en rappellant que le ratio par rapport au PIB est passé de 10,3% en 2016 à 9,88% en 2020. Il faut savoir que ce niveau représente la moyenne enregistrée dans la région MENA et les pays de l’OCDE (10%). Le journal rappelle aussi que la masse salariale représente le premier poste de la dépense publique. Ainsi, selon la note de présentation du PLF 2020, il s’agira de débloquer une enveloppe de plus de 119,67 milliards de dirhams, compte non tenu des cotisations de l’Etat au titre de la prévoyance sociale et de la retraite, estimées à18,4 milliards de dirhams contre 11,2 milliards de dirhams pour 2019, soit une augmentation de 6,7%.

Il est à noter qu’en vertu des réformes préconisées par la loi organique des Finances, les cotisations de l’Etat au titre de la retraite et de la prévoyance sociale doivent être intégrées aux dépenses du personnel à partir de l’exercice budgétaire 2020. Les Inspirations Eco fait aussi remarquer que le PLF 2020 est marqué par l’adoption des mesures convenues dans le cadre de l’accord du dialogue social d’avril 2019, dont les incidences financières sont estimées en 2019 à 5,260 milliards de dirhams, 6,080 milliards de dirhams en 2020 et 2,910 milliards de dirhams en 2021, ce qui correspond à un impact budgétaire global de 14,250 milliards de dirhams à partir de 2021.

Il est à rappeler que le gouvernement est néanmoins très critiqué par les partenaires sociaux, en raison de sa politique de maîtrise des dépenses du personnel. On apprend que le ministère de l’Intérieur vient en tête des postes créés au titre du budget 2020 avec 9.104 postes, suivi de l’administration de la Défense nationale avec 5.000 postes et du ministère de la Santé avec 1.069 postes. En plus de ces postes budgétaires, on note que le PLF prévoit, à compter du 1er janvier 2020 et auprès du ministère de l’Intérieur, la création de 5.564 postes budgétaires pour les fonctionnaires, postes relevant du budget des assemblées préfectorales et provinciales qui seront transférés, au cours de l’année 2020, dans le cadre de l’opération de redéploiement desdits fonctionnaires prévue par la loi organique relative aux préfectures et provinces, aux services de l’administration territoriale du ministère de l’Intérieur.