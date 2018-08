© Copyright : DR

Risma s’apprête à absorber Marrakech Plaza. Un projet de fusion entre les deux sociétés vient d’être arrêté. Les détails.

La fusion entre Risma et Marrakech Plaza, indique l’avis de projet publié à cet effet, s’inscrit dans une politique de simplification et de restructuration interne du groupe. L’actif abosrbé de Marrakech Plaza, dont la transmission est prévue au profit de Risma, comprend les biens, droits et valeurs évaluées à environ 1,13 milliard de dirhams.

Le passif, quant à lui, englobe les dettes évaluées à 406,5 millions de dirhams. L'actif net de Marrakech Plaza s’élève à 723 millions de dirhams. Enfin, la prime de fusion est estimée à 534,2 millions de dirhams.

La fusion, poursuit la même source, ne donnera pas lieu à un échange d'actions entre les deux sociétés. Par conséquent, il n'y aura pas d'émission d'actions nouvelles de Risma contre les actions de Marrakech Plaza, ni encore un quelconque augmentation de capital de Risma.