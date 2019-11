© Copyright : DR

Le groupe Cenizaro Hotels & Resorts vient d’annoncer l’acquisition de La Maison arabe, le premier riad-boutique-hôtel ayant ouvert ses portes à Marrakech en 1998. Les détails.

Cette nouvelle acquisition, la première à Marrakech, marque la volonté du groupe d’accentuer sa présence en Afrique du Nord, avec également l’ouverture de The Residence Douz, leur deuxième établissement en Tunisie, prévu pour fin 2020, indique la branche hôtelière du promoteur Bonvests Holdings dans un communiqué.

La Maison Arabe a été créée dans les années 1940 par Hélène Sébillon-Larochette et sa fille Suzy. Il s’agissait du premier restaurant de la médina de Marrakech accessible aux étrangers. En 1946, le pacha Thami el Glaoui accorda aux propriétaires le droit d’ouvrir et demanda à Khadija, membre du personnel du palais voisin, de leur enseigner les subtilités de la cuisine marocaine.

Parmi les visiteurs célèbres de La Maison Arabe, on peut citer Winston Churchill, qui a dîné régulièrement au restaurant aux côtés de la reine Ingrid du Danemark, Charles de Gaulle et du critique légendaire du New York Times, Craig Claiborne. Tous étaient des habitués des lieux.

La Maison Arabe est le premier riad-boutique-hôtel ayant ouvert ses portes à Marrakech en 1998. L’établissement est resté un hôtel intimiste avec 32 chambres et suites qui présentent chacune un aménagement et une décoration unique. La plupart sont dotées d’une cheminée, d’un balcon ou d’une terrasse privée.

Situé au cœur de la ville, dans le quartier authentique de Bab Doukkala, l’hôtel se trouve à seulement quelques minutes à pied de la célèbre place Jemaa el-Fna, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, et de Gueliz, le centre d’affaires et commerçant de Marrakech.