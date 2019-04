© Copyright : DR

Sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la 44ème réunion annuelle de la Banque islamique de développement se tient à Marrakech les vendredi 5 et samedi 6 avril sous le thème: «la transformation dans un monde en mouvement: un cheminement vers les objectifs durables de développement».

La 44ème réunion annuelle de la BID a débutée par le discours royal, lu par le conseiller du roi Omar Kabbaj.

Le ministre marocain de l’Economie et des Finances et président du conseil des gouverneurs, Mohamed Benchaaboun, a rappelé que "l’économie mondiale connait une décroissance puisqu'en 2019 la récession est de 1,3%". Cependant, il a affirmé que "la hausse des blockchain (zéro intermédiaire et garantie de sécurité) devrait contribuer au développement du volume du commerce mondial".

Par ailleurs, l’argentier du royaume a confirmé que "la croissance moyenne des Etats membres est de 1,6%, et que les marchés émergeants ont une grande importance puisqu’ils représentent 37% du marche mondial". Il a souligné que "l’industrialisation est la seule manière de développer le pays".

Benchaaboun indique que "l‘incapacité de s’adapter aux changements climatiques menacera considérablement les avancées réalisées".

Il conclut son intervention en rappelant que 15 millions d’emplois sur 5 secteurs d’activités sont attendu d’ici 2030 dans les états membres de la BID.

Le président de la BID Bandar Hajjar est revenu sur les relations exceptionnelles entre son organisme et le Maroc, pays membre fondateur. Il déclare a cet effet, que "6.7 milliards de dollars US seront dédiés au développement durable au Maroc".

Par ailleurs, il affirme qu'"entre 2015 et 2030, 100 millions de jeunes, de pays affiliés, devraient intégrer le marché du travail".

"La BID, qui est une banque de financement, a pour ambition de devenir, a terme, une institution au service du développement, car 89 millions de personnes, de pays membres, ont besoin d’aide humanitaire. Il a noté que sur les 50 conflits existant dans le monde, 30 se déroulent dans des pays membres de la BID" souligne Bandar Hajjar.

"Transform, doté d’un capital de 500 millions de dollars US, est mis en place pour soutenir la recherche . Une contribution de 100 millions a été apporte par la BID et 100 autres millions par le fond de solidarité musulman", déclare-t-il.

Le patron de la BID a aussi rappelé que les Maldives, ainsi que le Gabon pays pilote, seront appuyés dans la transformation du bois et du manganèse. La Maroc quant a lui, sera a accompagné dans le domaine de l’aquaculture.

Pour rappel, la banque islamique de développement (BID), est un organisme financier ayant pour objectif d'être une banque mondiale pour les pays musulmans. Elle a été créée en 1973 mais elle ne commence ses activités qu’en 1975 à Djeddah, en Arabie saoudite.

Deux bureaux régionaux sont ouverts en 1994 : un à Rabat, l'autre à Kuala Lumpur (Malaisie). En juillet 1997, un bureau ouvre à Almaty (Kazakhstan) pour servir de lien entre les pays membres de la BID et les républiques asiatiques centrales.