Kiosque360. La commission des Affaires étrangères du Parlement européen vient d'adopter l'accord agricole avec le Maroc. Une première victoire de notre diplomatie, avant l'adoption définitive.

L'accord agricole Maroc-UE franchit un nouveau pas vers son adoption définitive, rapporte Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 22 novembre. La commission des Affaires étrangères du Parlement européen vient d'adopter, à une large majorité, l'accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Il s'agit là d'un vote positif qui reflète la position des groupes politiques, représentés au sein de cette importante commission, en faveur de l'adoption de cet accord par le Parlement européen.

Ce dernier vise à étendre les préférences commerciales aux produits agricoles et de la pêche issus des provinces du sud du royaume. Certes, l'accord devrait ensuite être adopté par d'autres commissions parlementaires, notamment celle de la pêche et du commerce extérieur, avant le vote final en session plénière. Ce dernier vote confirme les bonnes relations entre les deux parties, ce qui augure d'une bonne suite.

D'ailleurs, les relations entre les parlementaires du Maroc et ceux de l'Union européenne se poursuivent. La dernière rencontre en date remonte à quelques jours seulement, lorsque le président du Groupe d'amitié parlementaire Maroc–Union européenne s'est entretenu, à Bruxelles, avec le rapporteur de la Commission du commerce international du Parlement européen. Selon l'agence MAP, «ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération et le partenariat stratégique entre le Maroc et l'UE, ainsi que sur plusieurs questions d'intérêt commun. M. Biadillah a indiqué à la même source qu'il avait été question, avec Mme. Lalonde, d'examiner les sujets liés à la migration, au terrorisme, à l'environnement, à la consolidation de la coopération entre le Maroc et l'UE, ainsi qu'à l'avenir de l'Accord de libre-échange complet et approfondi. Au cours des entretiens, les deux parties ont également évoqué l'arrêt de la Cour de justice de l'UE».