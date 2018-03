© Copyright : DR

La 7e session de la Haute commission mixte de coopération maroco-qatarie se tiendra, lundi à Rabat, sous la coprésidence du chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani et du Premier ministre et ministre de l'Intérieur du Qatar, Abdallah ben Nasser ben Khalifa Al Thani.

L'enjeu est de booster la coopération bilatérale et de promouvoir les échanges et les opportunités d'investissement et de partenariat.

Les travaux de cette rencontre constitueront, en fait, une occasion de procéder à l'évaluation du bilan de la dernière session, d'examiner les opportunités de coopération et les sujets d'intérêt commun, de se concerter et d'échanger sur un certain nombre de questions régionales et internationales.

Le point d'orgue de cette session sera sans aucun doute la signature de projets d'accords, de mémorandums d'entente et de programmes de mise en œuvre, dans leur phase finale, après leur soumission à la session par les experts des deux pays.

Les observateurs et les acteurs économiques des deux pays estiment que le niveau d'échange commercial entre les deux pays demeure en deçà des aspirations, en dépit des efforts fournis pour augmenter le volume des investissements.

Selon les derniers chiffres officiels au Qatar, le niveau des échanges commerciaux bilatéraux n'a pas dépassé, en 2017, quelque 290.7 millions riyals qataris (1 dollar américain = 3.6398 riyals), même si une légère amélioration a été enregistrée par rapport à 2016 (267.3 millions riyals qataris).

Il ressort également que la balance commerciale penchait pour le Qatar en 2016 avec 72,5 millions riyals qataris, avant qu'elle ne devienne excédentaire en 2017 en faveur du Maroc, avec 9,5 millions riyals qataris. Les importations qataries en provenance du Maroc concernent les légumes, les fruits et le prêt-à-porter, tandis que les exportations vers le Maroc sont représentées par les produits d'aluminium et le polyéthylène.

En ce qui concerne les investissements, l'importance doit être accordée, selon des experts économiques marocains, aux secteurs productifs qui permettront un partenariat et une complémentarité entre les deux pays, en particulier l'agriculture, la pêche maritime, le textile, l'industrie du cuir, les services financiers, les TIC et l'énergie.

Ces secteurs sont particulièrement prometteurs eu égard aux capacités des marchés qatari et marocain, notamment avec l'existence d'une législation attractive des investissements, une souplesse administrative, outre les différents accords liant les deux pays.

Dans ce sens, plusieurs accords signés entre les deux pays encadrent les volets de la coopération bilatérale, en particulier l'accord de coopération économique et commerciale (Rabat 1990), l'accord de coopération signé à Doha en 1995, l'accord du 19 juin 1996 et celui de février 1999.

D'autres accords liant les deux pays et concernant, en particulier, la défense, la sécurité, la culture, l'enseignement, la recherche scientifique, l'information, la santé, le sport, le transport, le tourisme, l'équipement, l'infrastructure, l'énergie, les mines, les nouvelles technologies et l'emploi peuvent être amendés et modifiés en fonction des besoins réciproques et des conjonctures économiques.

La tenue des sessions de cette Haute commission mixte, mise en place en vertu d'un accord signé le 19 juin 1996 à Rabat, donne l’occasion de renforcer la coopération dans les différents domaines et d’élaborer les mécanismes organisationnels et juridiques selon les besoins nécessaires et les spécificités des conjonctures économiques.

La première session de cette Haute commission a été tenue à Casablanca en mai 2002, la deuxième à Doha en octobre 2003, la troisième en mars 2006 à Agadir, la quatrième du 21 au 23 février 2011 à Doha, la cinquième à Rabat en mars 2014, et la sixième en avril 2016 à Doha.

Conformément à sa loi organique, qui a été mise en œuvre à partir de la quatrième session tenue à Doha en février 2011, la Haute commission tient ses sessions alternativement dans les deux pays tous les deux ans sous la présidence des chefs des deux gouvernements.

La dernière session tenue à Doha a été marquée par la signature de neuf conventions, de mémorandums d’entente et de programmes de mise en œuvre dans plusieurs domaines.

Les deux parties ont ainsi signé lors de cette session, un accord de coopération dans les domaines juridique et judiciaire, un mémorandum d’entente entre la commission nationale du droit international humanitaire au Qatar et la commission nationale du droit international humanitaire au Maroc.

Les travaux de cette session ont été marqués également par la signature d’un accord dans le secteur du transport, et un autre concernant la coopération entre l’Agence nationale des ports et la société qatarie de gestion des ports.

Les deux parties ont conclu, de même, un accord relatif au programme (Boudour pour les jeunes Marocains) entre l’institution "Seltek", et l’institution "AttawfiK de micro-finance".

L’autre mémorandum d’entente paraphé par la même occasion concerne les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables, de l’électricité, et de l’utilisation de l’énergie.

Les deux parties ont signé, par ailleurs, un mémorandum d’entente entre l’Instance générale de la retraite et des assurances sociales au Qatar et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG).

De même, deux programmes exécutifs dans le secteur de la culture, de l’art et du sport, ont été conclus.

Les travaux de la 5e Haute commission mixte maroco-qatarie tenue en mars 2014 à Rabat ont été couronnés par la signature d'une convention de partenariat dans le domaine sécuritaire, d'une convention dans le domaine du transport aérien et d'un accord de coopération et d'échange d'information entre l'agence Maghreb arabe presse (MAP) et l'agence qatarie de presse (QNA).

Dans le domaine de l’emploi, l'inauguration d'un Bureau marocain du travail à Doha le 21 octobre 2015 a constitué une feuille de route sur la voie de la coopération entre les deux pays.

Le Bureau est la concrétisation de l’accord de recrutement de la main-d’œuvre marocaine au Qatar, signé entre les deux pays le 17 mai 1981, et du protocole additionnel paraphé à Rabat le 24 novembre 2011 sur l’organisation du recrutement et le placement de la main-d’œuvre et des compétences marocaines qui veulent travailler au Qatar.

La septième session sera marquée par la signature de nouveaux documents et conventions pour le renforcement de la coopération bilatérale.