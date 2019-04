Maroc-Niger: la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc transfère son expertise à Niamey

© Copyright : DR

La Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse des dépôts et consignations du Niger ont signé un accord de coopération bilatéral. La CDG transmettra à son équivalent nigérien son expertise dans différents domaines. Explications.

Lire la suite de l'article sur: le360afrique.com

Par Moussa Diop