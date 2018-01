Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et son homolgue du Malawi, Emmanuel Fabiano..

Le ministre des Affaires étrangères du Malawi, Emmanuel Fabiano, accompagné d’une importante délégation, a effectué ce samedi une visite à l’ONCF où il s'est entretenu avec Mohamed Rabie Khlie, DG de l'Office et président de la Région Afrique de l'Union internationale des chemins de fer.

Une réunion entre les dirigeants de l’Office national des chemins de fer et la délégation malawienne a permis d'échanger les perspectives d’une coopération entre les deux pays dans le domaine ferroviaire. Elle a été aussi l'occasion, selon un communiqué de l'ONCF, d’exposer les avancées du Maroc dans le transport ferroviaire et ce, à travers des projets structurants inscrits dans le cadre du programme de développement du réseau ferré national et qui découlent de la stratégie des grands chantiers initiés par le roi Mohammed VI.

La délégation du Malawi a ainsi pris connaissance des grands projets en cours de réalisation, notamment la Ligne à Grande Vitesse Tanger-Casablanca, le triplement de la ligne Casablanca-Kénitra et le doublement de la ligne Casablanca-Marrakech ainsi que le programme de modernisation et de construction de gares "nouvelle génération".

La rencontre s’est achevée par la visite du chantier de la nouvelle gare de Rabat-Agdal qui, selon l'ONCF «constituera la plus grande gare ferroviaire du continent et le fleuron du patrimoine des gares ferroviaires nationales».

Le chef de la diplomatie du Malawi effectue une visite officielle de plusieurs jours au Maroc. Il avait été reçu mardi par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.