Maroc. Forum AITEX 2019: comment l'économie numérique peut être un moteur de croissance pour l’Afrique

L'Apebi organisera dans la capitale marocaine, les 24 et 25 octobre prochains, la 4e édition d’Africa IT Expo. Avec le thème du «numérique, moteur de croissance de l’Afrique», l'édition de ce business forum réunira plus de 1.200 participants. La RD Congo et la Chine en sont les invités d’honneur.

Par Moussa Diop et Saïd Bouchrit