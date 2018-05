Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, et son homologue émirati Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane.

Le Maroc et les Emirats arabes unis (EAU) ont signé, mardi 22 mai au soir à Abu Dabi, plusieurs accords de coopération au terme des travaux de la 5e session de la commission mixte maroco-émiratie.

Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, et son homologue émirati Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane ont ainsi signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la standardisation et de l'évaluation de la conformité et de la qualité entre le ministère de l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique et l'Administration des Emirats pour la normalisation et la métrologie.

Les deux responsables ont également signé un mémorandum d'entente liant le ministère de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, et l'autorité fédérale des transports terrestres et maritimes des EAU portant sur la reconnaissance mutuelle des certificats qualifiants conformément aux termes de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW-78) et ses amendements.

Il a été procédé aussi à la signature du programme exécutif de l'accord de coopération médiatique entre les gouvernements du Maroc et des Emirats arabes unis pour la période 2018-2020, ainsi qu'un mémorandum d'entente relatif à la coopération culturelle.

A cette occasion, s'est tenue également la première session de la commission consulaire mixte au cours de laquelle il a été convenu de la mise en place d'un comité composé, chargé de faire le suivi de la mise en oeuvre des dispositions du PV de cette session.

La tenue de cette session intervient en application des hautes instructions du roi Mohammed VI et de Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d'Abou Dabi, commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Emirats arabes unis lors de la dernière visite royale aux Emirats, le 11 novembre dernier.