© Copyright : DR

Un forum économique Maroc-Chine se tiendra le 27 mars courant à Casablanca. Il réunira des hommes d'affaires marocains et chinois.

Les chefs d’entreprises marocains et chinois se réuniront le 27 mars courant à Casablanca pour parler affaires. La Confédération générale des entreprises du Maroc annonce en effet l’organisation d’un Forum économique Maroc-Chine auquel participera une importante délégation venue de l’empire du Milieu.

La tenue de cette rencontre se fait à l’initiative de la CGEM et du Council for the promotion of international trade (CCPIT). Le président de ce dernier sera d’ailleurs à la tête d'une forte délégation d’hommes d’affaires chinois qui fera le déplacement dans le Royaume. «Il (le forum) sera l’occasion de renforcer la coopération existante entre les communautés d’affaires des deux pays», explique-t-on auprès du patronat marocain.