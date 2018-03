© Copyright : Dr

Kiosque360. Les professionnels du marché des capitaux auront désormais besoin, au Maroc, d'une habilitation pour exercer. Le point.

Analyste financier, compensateur, contrôleur interne salarié des sociétés: ces métiers seront dorénavant réglementés. Dans son édition du 8 mars, L'Economiste rapporte que ces activités seront, en effet, soumises au contrôle de l’Autorité marocaine du marché des capitaux. Pour exercer, il sera donc nécessaire de disposer d’une carte professionnelle. Quelque 500 salariés sont concernés, ajoute le quotidien.

Il faut rappeler que la remise d’une carte professionnelle constitue une norme internationale attestant des aptitudes à exercer. Il s'agit ainsi, tout d'abord, de garantir les compétences des intervenants du marché. Le deuxième objectif est d’ordre disciplinaire: aujourd’hui, en cas de manquement, le titulaire aura à rendre des comptes. Parmi les sociétés soumises au contrôle de l’Autorité du marché de capitaux, on compte la Bourse de Casablanca, les sociétés cotées, l'OPCVM, les fonds communs de placement…

Les professionnels devront justifier d'un diplôme de l’enseignement supérieur et d'une expérience de deux ans en rapport avec la description des postes. Ces qualifications seront, de plus, vérifiées par un examen d’aptitude professionnelle. Le comité consultatif d’habilitation, regroupant le régulateur et les professionnels du marché (GPBM, APSB, ASFIM), finalise actuellement les modalités de cet examen.