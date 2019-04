© Copyright : DR

Kiosque360. Les examens d’habilitation des acteurs du marché de capitaux démarrent en juin. Les négociateurs d’instruments financiers passent en premier. Les autres professions sont prévues pour septembre et décembre.

C’est désormais officiel, le dispositif d’habilitation des acteurs du marché des capitaux a été lancé jeudi 4 avril. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a levé le voile sur les détails de la mise en œuvre de cette habilitation dont «l’objectif est de responsabiliser davantage les professionnels, de valoriser leurs métiers qui ne sont pas toujours bien connus et d’amorcer une montée en capacités». Elle ambitionne aussi «d’assurer un meilleur accompagnement des évolutions futures et des nouveaux métiers, ainsi que de renforcer la crédibilité de la place financière de Casablanca au niveau international».

D’après le journal, le dispositif concerne 250 personnes de sept professions identifiées. «Les compensateurs sont exclus en attendant la mise en place du marché à terme». En attendant, les concernés doivent transmettre via leur employeur une demande d’habilitation et son renouvellement à l’AMMC 30 jours avant l’examen. Il faut, pour participer au test, être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, justifier d'au moins deux ans d’expérience et travailler à plein temps chez un opérateur de marché.

L’Economiste affirme que l’examen se compose d’une centaine de questions sous forme de QCM. «Une partie sera d’ordre général, la seconde traitera d’aspects plus techniques, mais la compensation entre les deux sera possible». Le journal précise que, sur les 14 thématiques abordées, il y a le cadre institutionnel et la place financière, l’environnement économique, le cadre juridique des manquements, la relation avec les clients et leur information…. La date et le lieu des épreuves seront annoncés sur le portail de l’AMMC.

Les premières épreuves démarrent en juin, fait savoir le quotidien. L’examen donne droit à une carte d’habilitation valable trois ans. Il sera ainsi indispensable de renouveler l’habilitation tous les 3 ans pour les personnes ne justifiant pas d’au moins dix ans d’expérience. Les autres sont seulement tenues de suivre une formation pour l’actualisation de leurs connaissances. En cas d’échec, il est possible de se rattraper au cours des sessions suivantes.