Kiosque360. Les indicateurs récemment publiés par le HCP montrent que le chômage a baissé pour se maintenir à 10%, au lieu de 10,6%. Une bonne nouvelle, sans doute, si ce n'est que les taux d’activité et d’emploi reculent également. Les détails.

Dans sa livraison du jour, L’Economiste revient sur les indicateurs sur l’emploi et le chômage récemment livrés par le Haut Commissariat au Plan (HCP). Le quotidien estime que ces indicateurs pourraient être bons s’ils ne s’accompagnaient, en même temps, d’une baisse du taux d’activité et d’emploi. En effet, les indicateurs du HCP montrent que 122.000 emplois ont été créés au 3ème trimestre et que le taux de chômage a reculé pour se maintenir à 10%, contre 10,6% à la même période de l’année passée. Pour sa part, le taux d’activité a baissé de 0,5 point à 45%.

L’Economiste précise que cela se vérifie aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain et que cette situation touche plus les femmes que les hommes. Ainsi, seule une femme sur cinq en âge de travailler participe au marché de l’emploi, apprend-on. On note aussi que le taux d’emploi a reculé de 0,2 point à 40,5%, ce qui veut dire que moins de la moitié de la population en âge de travailler contribue actuellement à la création de richesses.

Le journal, qui affirme que ce repli est notamment observé dans les campagnes et dans les villes, ajoute que le taux d’emploi au Maroc demeure faible comparativement aux pays émergents, où il se situe aux alentours de 60% en moyenne. A noter que dans l’étude sur les nouvelles dimensions de l’emploi, le HCP observe que la proportion des femmes «exclues» du marché du travail atteint 10 millions, dont 34,9% ont moins de 30 ans. De même, plus de sept femmes sur dix sont au foyer, 13,4% sont étudiantes et près des deux tiers ne disposent d’aucun diplôme.

Les indicateurs du HCP montrent aussi qu’au 3ème trimestre, le chômage demeure élevé parmi les femmes, les jeunes et les diplômés. Soulignons qu’au niveau national, le taux de chômage des femmes atteint 13,8%. Dans les villes, ce taux atteint 23,1%. L’Economiste précise que, pour les 15-24 ans, il est à 27,5% et dépasse le niveau national de 34,7 points dans les villes.